ラッピング電車完成しました！

東武鉄道は2026年4月17日、公式SNSにて「近鉄標準色風ラッピング電車」が完成したと発信しました。

【ついに完成！】これが東武の「近鉄そっくり電車」です（写真＆動画）

同社と近鉄は営業連携施策として、近鉄は「東武そっくり」の、東武は「近鉄そっくり」のラッピング電車を走らせることを計画。すでに近鉄では1252系の1編成に、東武8000系電車風のラッピングを施して1月から運行しています。

対して、東武は2両編成の10030型（11267編成）に、近鉄の一般車両で広く採用されているマルーンレッドとシルキーホワイトの塗色をラッピングしました。

東武は今回、完成した11267編成に、「団体専用」「たびじ」というレアな表示幕を出した写真を披露しています。「たびじ」はかつて運行されていた団体専用列車の愛称です。

ラッピング電車の完成度にSNSでは、「違和感無いですね」「思いの外近鉄」「嘘電感が凄い」など様々な声が集まっています。また、「たびじ出したらな日光まで走って」といった声もありました。

近鉄標準色風電車は4月20日から当面の間、東武スカイツリーライン（浅草〜東武動物公園）、伊勢崎線（東武動物公園〜館林）、日光線（東武動物公園〜南栗橋）で運行するとしています。