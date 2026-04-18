◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）オリックス打線が、ソフトバンク先発・上沢に６回まで無安打投球を許した。前日は１８安打１３得点で快勝し、ともに今季初の２ケタ得点と１試合４本塁打。ところが、この日は日本ハム時代を含めて試合前時点でカード別最多の２３勝を献上している天敵右腕に、やられ放題となっている。