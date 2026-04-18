子どもの頃に感じた恐怖心は強烈な印象を残すもの。大人になってもそれを覚えているという人は多いのではないでしょうか。そんな「どこか懐かしい、不気味で不思議な話」を描いた『かっちゃん人形』（作：色白ゆうじろうさん）がSNSで注目を集めています。【漫画】夜の幼稚園、こっそり見に行った腹話術人形が…（全編を読む）物語は、主人公の男性が30年前の自分を振り返るところから始まります。男性が通っていた「K幼稚園」には