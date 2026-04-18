今月限りで現役引退する障害の名手・石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の引退式が１８日、全レース終了後の中山競馬場のウィナーズサークルで行われた。多くのファンが見守る中、騎手仲間や競馬関係者から約２５年間の活躍をねぎらわれ、最後に３度胴上げされた。引退式での一問一答は以下の通り。―今どのようなお気持ちですか？「まだ引退ではないので、来週もありますし、緊張しています（笑）」―来週に向けては