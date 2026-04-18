乃木坂４６が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でライブパフォーマンスを行った。アーティストライブのトップバッターとして黒を基調としたゴージャスな衣装を身にまとい登場。「ＳａｍｅＮｕｍｂｅｒｓ」で開幕すると、遠藤さくらは「皆さんにお会いできてうれしいです。乃木坂４６として