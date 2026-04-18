岩塚製菓の米菓ロングセラーブランド「味しらべ」が好調に推移している。好調維持には、昨年11月に放映開始した芳根京⼦さんを起用したTVCMなどが奏功したとみている。3月13日、取材に応じた槇大介社長COOは「TVCM効果が如実に現れた。芳根さんのイメージが非常によく、既存ユーザーに加えて、これまで当社商品との接点がなかった比較的若い層のトライアルにつながった。TVCMの放映を開始した11月から12月までの2か月