中国軍が17日に無人機で撮影した映像として公開した、台湾海峡を通過する海上自衛隊の護衛艦「いかづち」（同軍の「微信（ウィーチャット）」の公式アカウントから、共同）【北京共同】中国軍は18日、海上自衛隊の護衛艦「いかづち」が17日に台湾海峡を通過した際の現場の映像を通信アプリ、微信（ウィーチャット）の公式アカウントで公開した。一部は無人機を使用し上空から撮影していた。約24秒に及ぶ映像では、いかづちと並