将棋の第11期叡王戦5番勝負の第2局は18日、石川県加賀市で指され、後手の伊藤匠叡王（23）が126手で挑戦者の斎藤慎太郎八段（32）を破り、対戦成績を2勝0敗とし、タイトル防衛にあと1勝とした。第3局は5月3日、名古屋市で行われる。