大政涼＝2026年2月15日撮影日本山岳・スポーツクライミング協会は18日、男子スピードの大政涼（ダイキアクシス）が4秒82の日本新記録をマークしたと発表した。同日に福岡市で行われた大会で、自身の記録を0秒05更新した。