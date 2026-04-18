叱られてしまった男の子。そんな中、一頭の大型犬が見せた行動が多くの人の心をつかむこととなりました。 まるで犬とは思えない振る舞いに注目が集まり、記事執筆時点で161万再生を突破。「まるで人みたい」「優しすぎる」などのコメントが寄せられています。 【動画：母親に叱られる男の子→状況を察した『大型犬』が大急ぎで近づいて…犬とは思えない『まさかの光景』】 叱られる気配にすぐ反応 Instagramアカウント「k_