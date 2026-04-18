スイスの業務用全自動コーヒーマシンメーカー「FRANKE（フランケ）コーヒーシステムズ」の最先端コーヒーマシン「Mytico（ミティコ）」が、EXILE TETSUYAさんがプロデュースする「AMAZING COFFEE」全4店舗に導入された。4月6日、「AMAZING COFFEE 中目黒店」（東京都目黒区）で開催されたPRイベントに招かれたTETSUYAさんは、「ミティコ」に初めて触れたときの感想について「ミティコに一目ぼれするくらいビビッときて感動した