伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（32）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で第2局が指され、後手・伊藤が126手で勝利した。5番勝負を2勝0敗として3連覇へ王手をかけた。戦型は矢倉。初手で角道を開け、3手目で左銀を上がった斎藤の用意の作戦だったと見られる。攻め合いになった昼食休憩明け。斎藤が57手目、中住まいの伊藤陣の左金の頭へ歩を打って金取りとし