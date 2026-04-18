ガールズグループ少女時代のメンバー、ヒョヨンがデビュー20年目を目前にしていても寮で暮らし続ける理由を明かした。去る4月17日、YouTubeチャンネル「ハルミョンス」（原題）で、ヒョヨンは「いまだに宿舎生活をしている」として、「快適に休める場所と美味しいご飯をすべて提供してくれるのが、とても良い」と語った。続けて、「来年で宿舎生活20年だ」と付け加えた。【画像】ヒョヨン、“メンバーの恋人”は「私の彼氏だった」