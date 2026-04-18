俳優の野村康太が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】脚長！デニムスタイルで登場した野村康太この日、2度目のランウェイとなる野村は、2nd SHOW内「LAGUA GEM」ステージに登場。鮮やかな黄色いTシャツにデニムを合わせたスタイリングで姿を見せた。ラフな装いながらも品のあるたたずまいでランウェイを歩き、洗練され