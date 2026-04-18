◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)3回に佐々木俊輔選手がソロHR。これで巨人が先制に成功しました。ここまで3連勝中の巨人。この日「1番・センター」でスタメン起用となった佐々木選手は3回に第2打席を迎えます。初回にも対するヤクルトの先発・奥川恭伸投手の低めのストレートをとらえ、センターへの2塁打を放っていた佐々木選手。2打席目では同じく外角低めのストレートをとらえ、レフトスタンドのギリギリの