◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンクーオリックス(18日、みずほPayPayドーム)現在パ・リーグ首位タイで並んでいるソフトバンクとオリックス。ソフトバンクが初回に、先制に成功しました。ソフトバンクの先発は上沢直之投手。初回を三者凡退に抑えます。対するオリックスの先発・九里亜蓮投手は、1アウトから近藤健介選手に死球で出塁を許すと、空振り三振で2アウトまで追い込むも、柳田悠岐選手の2塁打を浴びます。さらに山川穂高選