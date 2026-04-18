阪神―中日戦（甲子園）で原球審がヘルメットを着用する姿があった。責任審判を務めた福家審判員が、ＮＰＢ（日本野球機構）からヘルメットの着用についての指示があったことを説明した。「ＮＰＢから指示がありまして、ヘルメットを安全のために速やかに着用しましょうということで、そのように伝え受けたので実行させていただいているということです」１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で川上拓斗審判員の側頭部に、バ
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