家族との良好な関係や愛犬との生活を優先し、経済的な合理性も踏まえて実家に留まる選択をする人も増えています。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、山形県山形市在住・34歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家