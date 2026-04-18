【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#286浜村淳さんが話してくれた話芸「浜村節」成り立ち秘話宮川花子さん◇◇◇2019年に一時は「余命1週間」と宣告されながら、車イスで舞台に復帰できるまで回復された、宮川大助・花子の花子さん。今月9日にひとり娘さんが結婚されました。大助・花子さんとは1983年に出会い、ほぼ同期。19年に花子さんが立ち姿で漫才をされた番組収録も一緒でした。この後、車イスになり、結果