◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの川瀬晃内野手が「７番・遊撃」で５試合ぶりに先発オーダーに名を連ねた。１６日の楽天戦（北九州）で初回に３ランを放った柳田悠岐外野手も「４番・左翼」で出場。先発の上沢直之投手は１１日の日本ハム戦（エスコン）で今季初勝利を挙げており、この日も好投でチームの連敗を阻止する。以下、ソフトバンクのスタメン。１（中）周東２（