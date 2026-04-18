大相撲の春巡業が１８日、埼玉・所沢市の所沢市民体育館で行われた。東前頭４枚目・大栄翔（追手風）は関取衆の申し合い稽古で大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に指名され、計４番で１勝３敗。「指名していただいてありがたい。場所前も佐渡ケ嶽部屋に出稽古に行かせてもらっているけど、強いので。胸を借りて、いい稽古ができた」と語った。近隣の朝霞市出身とあって、この日は握手会や観客からの質問コーナーへの出演、髪結実演など大