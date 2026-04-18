65歳で無一文になりながらも、受給した年金をガソリン代に充てて全米を駆け巡った誰もが知る飲食店の創業者。その「駆け出しのインディーズバンド」のような不屈の営業スタイルにスタジオが驚愕した。【映像】65歳で無一文になった超有名人、当時の写真『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラ