広島戦に先発したDeNA・東＝マツダDeNAが2連勝。二回に林の犠飛で先制し、七回は林の適時打など7安打を集めて6得点で突き放した。東は巧みに緩急をつけ6回無失点で3勝目。広島は先発ターノックが七回に崩れ、2番手の斉藤汰も相手打線の勢いにのまれた。