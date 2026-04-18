6回日本ハム2死満塁、水谷が右中間に逆転2点二塁打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムが逆転勝ちで、連敗を3で止めた。2点を追う六回に、奈良間の適時打で1点を返すと、水谷が2点二塁打、清宮幸が2点三塁打を放った。先発伊藤は6回8安打2失点で2勝目。西武は武内が六回途中3失点で2敗目。