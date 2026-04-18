■全国の19日（日）の天気日本海の高気圧が東北付近に中心を移すでしょう。中国・四国から北海道は晴れる所が多く、お出かけ日和になりそうです。九州は、湿った空気の影響で、日中は雨の降る所が多いでしょう。なお、西日本から北日本の太平洋側は、南の海上の台風4号の影響で、波やうねりの高い状態が続きそうです。海のレジャーは注意が必要です。気温は5月並みの所が多いでしょう。日中は九州から東北南部で23℃前後の所が多く