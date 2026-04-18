「楽天９−１ロッテ」（１８日、楽天モバイル最強パーク）楽天は２連勝で、３カード連続勝ち越し。今季最多の貯金４とした。１１勝７敗とし、ナイターで対戦する首位タイのソフトバンク、オリックスとこの時点で並んだ。打線は浅村が待望の今季１号本塁打を放った。５点リードの五回１死一塁、ロッテ先発田中から左翼のホームランゾーンに運ぶ２ラン。「打ったのはフォーク。打てて良かったです」とコメントした。この日は