5回楽天1死一塁、浅村が左中間に2ランを放つ＝楽天モバイルパーク楽天が13安打9得点で大勝した。三回は村林、浅村の連続適時打で4点を先行。五回は浅村の2ランなどで3点、七回は2点をそれぞれ加えた。浅村は4打点。ウレーニャは粘って6回1失点とし今季初勝利。ロッテは田中が崩れた。