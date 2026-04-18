記事ポイント株式会社LIXILイーアールエージャパンが児童養護施設の子どもたちの自立を支える寄付を実施全国610カ所、約23,000人の子どもたちを支える現場の課題と支援の意義を紹介退所後の暮らしまで見据えた温かなメッセージと支援の広がりに注目企業の寄付は、数字だけでは伝わらない温度を持つことがあります。LIXILイーアールエージャパンから寄せられた今回の支援は、児童養護施設で暮らす子どもたちのこれからをそっと後押