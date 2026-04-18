未来へつながる応援の輪！ LIXILイーアールエージャパン「児童養護施設の子どもたち支援」

記事ポイント 株式会社LIXILイーアールエージャパンが児童養護施設の子どもたちの自立を支える寄付を実施全国610カ所、約23,000人の子どもたちを支える現場の課題と支援の意義を紹介退所後の暮らしまで見据えた温かなメッセージと支援の広がりに注目 株式会社LIXILイーアールエージャパンが児童養護施設の子どもたちの自立を支える寄付を実施全国610カ所、約23,000人の子どもたちを支える現場の課題と支援の意義を紹介退所後の暮らしまで見据えた温かなメッセージと支援の広がりに注目

企業の寄付は、数字だけでは伝わらない温度を持つことがあります。

LIXILイーアールエージャパンから寄せられた今回の支援は、児童養護施設で暮らす子どもたちのこれからをそっと後押しする取り組みです。

LIXILイーアールエージャパン「児童養護施設の子どもたち支援」

寄付先：公益財団法人 日本児童養護施設財団支援対象：全国の児童養護施設で暮らす子どもたち児童養護施設数：全国610カ所施設で暮らす子どもたち：約23,000人

今回の寄付は、全国の児童養護施設で暮らす子どもたちの夢や自立を支える助成金の一助として活用されます。

高校卒業とともに施設を退所し、社会へ踏み出す若者にとって、進学や新生活の準備は人生を大きく左右する節目です。

そんなタイミングで届く支援は、生活の土台を整えるだけでなく、自分を気にかけてくれる大人がいるという安心感にもつながります。

支援の背景

児童養護施設は、保護者のいない子どもや、家庭で適切な養育を受けることが難しい子どもたちが安心して暮らすための大切な場所です。

全国610カ所の施設では、約23,000人の子どもたちが日々の生活を送りながら、学びや心のケア、自立への準備を積み重ねています。

施設の中では専門スタッフが成長を支えていますが、退所後は支援が急に少なくなり、不安定な環境に直面する若者が少なくありません。

だからこそ、社会に出る前後の時期を支える寄付は、未来への選択肢を広げる心強い力になります。

未来へ向けたエール

LIXILイーアールエージャパン代表取締役社長の高野弘志氏は、卒園を迎える子どもたちへ温かなメッセージを寄せています。

自由に進路を選べる喜びの一方で、孤独や不安を感じる場面があっても、社会には成長を願い手を差し伸べたいと考える大人がいると伝えています。

失敗を恐れず自分のペースで一歩ずつ進んでほしいという言葉は、新生活を前にした若者の背中をそっと押してくれそうです。

支援はお金だけで完結するものではなく、未来を信じるまなざしそのものが、大きな励ましになると感じられます。

子どもたちの自立を見据えた寄付は、日々の暮らしの先にある将来まで支える取り組みです。

全国の施設で暮らす若者にとって、こうした支援の積み重ねは、挑戦する勇気を持てる社会につながっていきます。

企業と支援団体が手を取り合うことで、子どもたちの未来にあたたかな選択肢が増えていくことに期待が高まります。

温かい寄付で児童養護施設の子どもたちを支援する取り組みの紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の寄付はどのようなことに活用されますか？

A. 日本児童養護施設財団を通じて、全国の児童養護施設で暮らす子どもたちの夢や自立を支える助成金の一助として活用されます。

退所後の新生活を見据えた支援にもつながります。

Q. 児童養護施設では何人くらいの子どもたちが暮らしていますか？

A. 日本国内には全国610カ所の児童養護施設があり、約23,000人の子どもたちが生活しています。

施設では日常生活の支援に加え、教育や心身の成長、自立に向けた準備も行われています。

Q. 日本児童養護施設財団はどのような団体ですか？

A. 日本児童養護施設財団は、全国の児童養護施設で暮らす子どもたちと、そこに関わる人々を支援するです。

施設職員が立ち上げた団体で、企業と連携した支援活動も進めています。

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