奈良のシカが大阪市に迷い込んだことがニュースとなった。30年以上にわたって奈良のシカを研究する奈良大学教授の立澤史郎氏は「頭数がここまで増えると、奈良市外に出ていく個体がいても不思議ではない」という。奈良のシカに起きている異変をジャーナリストの湯浅大輝さんが取材した――。■「増えすぎて管理不能」の実態「奈良を出て行ったシカを連れ戻すことはできない」（山下真・奈良県知事3月25日記者会見より）大阪市に現