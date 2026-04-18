電車の中で困っていそうな人を見かけたとき、「声をかけるべきか、それともそっとしておくべきか」と迷った経験はありませんか。親切のつもりが相手の負担になってしまうかもしれないという葛藤を抱えながらも、一歩踏み出そうとする気持ちを描いたパパコマさんの作品が、Instagramで注目を集めています。【漫画】「お節介なのではないか」悩みながら声をかけ続けた結果は（全編を読む）それは、とある日の仕事帰り。混雑した電車