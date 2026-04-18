JR九州などによりますと、18日午前11時すぎ、山陽新幹線の博多駅構内で信号トラブルが確認され、一時、運転を見合わせました。 復旧作業が完了し、午後2時20分に運転を再開しましたが、トラブルの影響で九州新幹線は熊本駅と鹿児島中央駅の間で遅れが発生しています。 ・ ・ ・