絢香が、新曲「OK! GO!」を5月6日(水)にデジタルリリースすることを発表した。本楽曲は、TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』（毎週土曜午前9時30分）放送30周年となる4月からの新テーマソング。番組のために書き下ろされた楽曲で、すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められた楽曲となっている。絢香はこの曲に対して「土曜日の朝、この曲が皆さんの背中を優しく、時に力強く押すハッピーなエールになれ