絢香、『王様のブランチ』新テーマソング「OK! GO!」配信決定。FM802にてフルサイズ初オンエア
絢香が、新曲「OK! GO!」を5月6日(水)にデジタルリリースすることを発表した。
本楽曲は、TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』（毎週土曜午前9時30分）放送30周年となる4月からの新テーマソング。番組のために書き下ろされた楽曲で、すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められた楽曲となっている。絢香はこの曲に対して「土曜日の朝、この曲が皆さんの背中を優しく、時に力強く押すハッピーなエールになれたら嬉しいです。」とコメントを寄せている。
リリース発表にあわせ、同曲が4月20日(月)放送のラジオ局 FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」(9時台放送) にてフルサイズ初オンエアされることも決定した。さらに明日4月19日(日)19時からは歌詞検索サービス「歌ネット」にて歌詞が先行公開される。
またジャケットアートワークも公開され、Apple Music Pre-add、Spotify / YouTube Music Pre-save（配信予約）がスタート。TikTokはTVサイズの先行配信もスタートしている。
また絢香は、20周年記念企画として、アリーナ公演を含む全国ツアー＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞の開催や、5月9日に行う地元・大阪でのフリーライブ、2026年秋にはベストアルバムの発売も控えている。さらに、20週連続でライブ映像を公開する「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」も開催中だ。
■「OK! GO!」
2026.5.6 Digital Release
＊TBS系『王様のブランチ』テーマソング
Pre-add / Pre-save (配信予約)：https://ayaka.lnk.to/OKGO
TikTok：https://www.tiktok.com/@ayaka_official_jp
歌詞先行ページ（4月19日19時公開）：https://www.uta-net.com/song/391571/
【フルサイズ初オンエア】
番組：FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」
DJ：大抜卓人
放送日時：4月20日(月) 6:00-11:00 ※9時台OA予定
番組ホームページ：https://funky802.com/tacty/
X：https://x.com/TACTYfm802
radiko：https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260420090000
◾️TBS系『王様のブランチ』
放送：毎週土曜9時30分〜14時
出演者 MC：佐藤栞里
新テーマソング：絢香「OK! GO!」 ※4月4日（土）の生放送からオンエア
［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/brunch/
［公式X］@brunch_TBS
［公式Instagram］brunch_tbs
［公式LINE］https://line.me/ti/p/%40brunch
［公式YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCjtR_S49LdxeGRnhcyvqHBA
◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞
2026年
9/18（金）開場17:30 / 開演18:30 【東京】府中の森芸術劇場 どりーむホール
9/21（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【宮城】仙台サンプラザホール
9/23（水・祝）開場16:00 / 開演17:00 【石川】本多の森 北電ホール
9/26（土）開場16:00 / 開演17:00 【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール
9/27（日）開場16:00 / 開演17:00 【熊本】熊本城ホール メインホール
10/3（土）開場16:00 / 開演17:00 【岡山】倉敷市民会館
10/4（日）開場16:00 / 開演17:00 【広島】呉信用金庫ホール
10/11（日）開場16:00 / 開演17:00 【長野】ホクト文化ホール 大ホール
10/12（月・祝）開場17:00 / 開演18:00 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
10/17（土）開場16:00 / 開演17:00 【高知】新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)・オレンジホール
10/18（日）開場16:00 / 開演17:00 【香川】レクザムホール
10/25（日）開場16:00 / 開演17:00 【大阪】大阪城ホール
10/31（土）開場16:00 / 開演17:00 【大分】大分iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ
11/1（日）開場16:00 / 開演17:00 【宮崎】延岡総合文化センター
11/7（土）開場16:00 / 開演17:00 【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru
11/14（土）開場16:00 / 開演17:00 【山口】周南市文化会館
11/15（日）開場16:00 / 開演17:00 【島根】島根県芸術文化センター「グラントワ」いわみ芸術劇場
11/22（日）開場16:00 / 開演17:00 【兵庫】アクリエひめじ 大ホール
11/23（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【京都】ロームシアター京都 メインホール
11/29（日）開場16:00 / 開演17:00 【東京】日本武道館
▼席種・チケット料金
・ホール公演：全席指定 9,900円（税込）
・アリーナ公演 ＜※対象公演：10/25(日) 大阪・大阪城ホール、11/29(日) 東京・日本武道館＞：S席 11,000円（税込）/ A席 9,900円（税込）
▼ローチケ最速先行
受付期間：4月20日(月)23:59まで
URL：https://l-tike.com/ayaka/
※チケット先行情報、注意事項はサイトをご確認ください。
◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞
開催日程：2026年5月9日（土） 大阪某所
※観覧無料
※イベント詳細は改めて発表。
◾️『20th ANNIVERSARY BEST ALBUM』
2026年秋発売
詳細は後日発表
◾️「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」
絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20:00にプレミア公開。2月15日以降は、毎週どのライブ映像になるかは公開当週の金曜日20:00頃に発表予定。
開催チャンネル：https://www.youtube.com/@Ayakamv
開催期間：2026年2月8日（日）〜6月21日（日）
第1弾プレミア公開：2026年2月8日（日）20:00
関連リンク
◆絢香 オフィシャルサイト
◆絢香 オフィシャルX
◆絢香 オフィシャルInstagram
◆絢香 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆絢香 オフィシャルTikTok
◆絢香 20周年特設サイト