アサヒ飲料は、ブレンド茶飲料ブランド「十六茶」の再活性化を目指して「日本全国16チャージ祭り!!」と題したキャンペーンを4月7日に開始した。同キャンペーンは、全国8カ所の祭り・花火大会と連動した企画。健康や元気を届けることを志向する「十六茶」との親和性を見込む。キャンペーン期間中、「十六茶」ブランドの対象商品を購入して応募すると、抽選で全国各地の祭り・花火大会の特別観覧シートなどが当たる。祭り・