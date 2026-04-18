欧米を中心に、未成年のSNS利用規制する動きが進んでいる。拓殖大学教授の佐藤一磨さんは「重要な取り組みだ。しかし、SNS依存の原因を鑑みると、使用制限だけでは対応は不十分と言わざるをえない」という――。写真＝iStock.com／dikushin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／dikushin■病的な利用者は10代で7％超え欧米を中心に未成年のSNS利用の規制が進んでいます。背景にあるのは、若年層に広がる「SNS依存」への強い危