株式会社スペースシャワーネットワークが主催するヒップホップフェス「POP YOURS 2026」が4月3日（金）、4日（土）、5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1-6ホールで開催された。日本のヒップホップにポップカルチャーの視点を持ち込んだ「POP YOURS」も今年で5年目。初の3デイズとなる今回は、会場を大幅に拡大し、メインステージに加えて、クラブライクなサブステージ・Terminal 6 STAGEを新設した。本年のヘッドライナーはLA