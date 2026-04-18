女優の小雪（49）が18日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。芸能界入りの経緯を語った。幼い頃から活発だったという小雪。高校時代はバレー部に所属していたがケガが原因で引退。その際に「クラスの女の子に雑誌のモデル募集に一緒に応募してくれって言われて」と“付き添い”で応募し見事合格。高校卒業と同時にモデル業を開始したと語った。高校卒業後は看護学校に進学したといい「学校と、アルバイ