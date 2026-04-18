「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第２日」（１８日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）１アンダー、２１位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が９バーディー、ノーボギーの６３というビッグスコアをマーク。２１年の竹田麗央ら３人が持つ６５というこれまでのトーナメントコースレコードを２打更新し、通算１０アンダーとして、単独首位に立った。６番までに３つのバーディーで波に乗ると、９番パー５もピン