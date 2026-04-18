JR東日本クロスステーション フーズカンパニーは4月21日、「TOKYOSTATION CAFE - THE NORTH DOME - (東京ステーションカフェ ザ ノースドーム)」を東京駅丸の内北ドーム内にオープンする。TOKYOSTATION CAFETHENORTHDOME○重要文化財の歴史的質感をそのまま体感出来るカフェ1914年の東京駅竣工当時、誰かの到着を待ちわび、旅の余韻に浸った改札出口の「待合室」。その空間を「時を味わい、文化を愉しむ空間」として現代に引き継ぐ