「ソーダ」という言葉を聞くと、グラスの中で弾ける泡や、ひんやりとした清涼感が思い浮かびます。シュワッと広がる刺激はどこか爽やかで、夏の午後や放課後のひととき、何気ない日常のワンシーンを思い出させてくれるものです。音楽の世界でも「ソーダ」は、青春のきらめきや恋のときめき、そして少しだけ甘酸っぱい記憶を象徴する言葉としてたびたびタイトルに登場してきました。軽やかなメロディーとともに弾けるポップな楽曲も