「ソーダ」という言葉を聞くと、グラスの中で弾ける泡や、ひんやりとした清涼感が思い浮かびます。シュワッと広がる刺激はどこか爽やかで、夏の午後や放課後のひととき、何気ない日常のワンシーンを思い出させてくれるものです。音楽の世界でも「ソーダ」は、青春のきらめきや恋のときめき、そして少しだけ甘酸っぱい記憶を象徴する言葉としてたびたびタイトルに登場してきました。軽やかなメロディーとともに弾けるポップな楽曲もあれば、泡が消えていくように淡い余韻を残す曲もあり、その表現はさまざまです。同じ「ソーダ」という言葉でも、アーティストによって描かれる景色は驚くほど違います。今回は、タイトルに「ソーダ」が入っている楽曲の中から5曲を紹介します。音楽の中に広がる、爽やかで少し懐かしい時間を感じてみてください。



●羊文学「ソーダ水」



●THE BACK HORN「ソーダ水の泡沫」



●おいしくるメロンパン「クリームソーダ」



●aiko「メロンソーダ」



●相対性理論「ウルトラソーダ」



（written by 山崎健治）

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