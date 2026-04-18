「日本ハム−西武」（１８日、エスコンフィールド）日本ハムの好守備が光った。三回、１死一塁で源田が一塁へのゴロを放ったが、清宮幸が捕球できず。しかし、二塁手の奈良間が颯爽とカバーすると、ベースカバーに走っていた投手・伊藤にグラブトスでアウトに。この回、無失点で切り抜けた。清宮幸は現在１２球団最多６失策を喫しており、ＧＡＯＲＡで解説の岩本勉氏は「これは２人のファインプレーが清宮を救いましたね」