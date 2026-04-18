大塚食品が販売を手掛ける原材料名は紅茶のみの「シンビーノジャワティストレート レッド」（以下ジャワティ）が拡大基調にある。2月20日、発表会に臨んだ小林一志製品部部長は「まだまだ規模は小さいが着実に上昇している。もう少し存在感を出せるまでの規模にしていきたい」と語る。店頭配荷が拡大し、料理人など食のプロにもじわり浸透している。「店頭配荷を広げながら、ECがずっと順調に推移している。ヘビーユーザ