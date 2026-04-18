気象庁によりますと18日午後1時20分ごろ、県北部を震源とする最大震度5強の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。県は、けが人や建物への被害がないか確認を急いでいます。18日午後1時20分ごろ、県北部を震源とする地震がありました。この地震で大町市で震度5強、長野市で震度5弱、小川村で震度4などを観測しました。県危機管理部によりますと、けが人や建物への被害がないか市町村と連携して確認を急いでいま