櫻坂46が、6月10日にリリースする15thシングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』より、「What’s “KAZOKU”?」のフォーメーション発表を本日4月18日22時より自身のYouTubeチャンネルにてプレミア公開する。 （関連：櫻坂46、TWICE、=LOVEらMUFGスタジアム（国立競技場）へ3グループが持つ“数字”と“物語”の裏付け） 本楽曲は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニン