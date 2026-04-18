◇MLB ダイヤモンドバックス 6-3 ブルージェイズ(日本時間18日、チェイス・フィールド)ブルージェイズ・岡本和真選手が「7番・サード」で先発出場し、4打数無安打。3試合連続無安打で打率.188となりました。直近2試合無安打、試合前時点の打率を.200ちょうどとしていた岡本選手は、前日から打順をひとつ下げての起用に。この試合、いずれも回の先頭で迎えた第1打席と第2打席はそれぞれセカンドライナーとサードゴロに倒れました。