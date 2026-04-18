気象庁によりますと午後1時20分ごろ、県北部を震源とする地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは大町市、震度5弱を観測したのは長野市、震度4を観測したのは小川村、震度3を松本市、池田町、飯綱町、信濃町、松川村、白馬村、小谷村、麻績村、生坂村、筑北村、震度2を観測したのは須坂市、中野市、千曲市、上田市、諏訪市、茅野市、小諸市、佐久市、安曇野市、坂城町、小海町、立科町、下