9人組グループ・Snow Manの向井康二が、16日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。向井がデート企画の準備で起きたトラブルに対して放った一言に、アンミカ、いとうあさこらが絶賛の声を上げた。【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ3年8ヶ月ぶりの番組出演となる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場した。放送前の予告から話題とな