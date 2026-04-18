Snow Man向井康二、まさかのトラブルに一言 いとうあさこ、アンミカらが絶賛「いいこと言うた」「ええな」
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、16日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。向井がデート企画の準備で起きたトラブルに対して放った一言に、アンミカ、いとうあさこらが絶賛の声を上げた。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
3年8ヶ月ぶりの番組出演となる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場した。放送前の予告から話題となっていた今回のデート企画では、普段の“バラエティー担当”の一面は封印。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ちプランを自ら立案した。
デートでは、彼女役の3時のヒロイン・福田麻貴とともに恵比寿から河口湖まで2時間のドライブ。「ドライブは長距離でも快適に過ごせるハイエース」として、まるで“ロケバス”なシルバーのハイエースで登場すると、スタジオ陣から「ロケバス？」と猛ツッコミ。
しかし実はデザインの違うオシャレなキャンピング仕様のハイエースをオーダーしていたが、事前準備のトラブルでロケバスしか用意できなかったことを明かした向井。続けて「車はなんでもいいんですよ、一緒にいる時間が大事なんで」と一言。これにアンミカは「いいこと言うた」、いとうもしっかり溜めて「ええな」と絶賛。若槻千夏も「フリートークで刺さった」とうなずいていた。
『トークィーンズ』は、指原莉乃やいとうあさこ、アンミカら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。
本企画は2週連続で、後編は23日に放送される。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
3年8ヶ月ぶりの番組出演となる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場した。放送前の予告から話題となっていた今回のデート企画では、普段の“バラエティー担当”の一面は封印。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ちプランを自ら立案した。
しかし実はデザインの違うオシャレなキャンピング仕様のハイエースをオーダーしていたが、事前準備のトラブルでロケバスしか用意できなかったことを明かした向井。続けて「車はなんでもいいんですよ、一緒にいる時間が大事なんで」と一言。これにアンミカは「いいこと言うた」、いとうもしっかり溜めて「ええな」と絶賛。若槻千夏も「フリートークで刺さった」とうなずいていた。
『トークィーンズ』は、指原莉乃やいとうあさこ、アンミカら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。
本企画は2週連続で、後編は23日に放送される。